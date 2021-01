Leur vie sur tik tok, ambitions, âge: Les trois jumeaux Tiktokeurs Ahmeth, Baye Dame et Cheikh, se confient à Leral

Mardi 26 Janvier 2021

Très suivis par les amoureux de Tik tok du nom de cette application mobile de partage de vidéo, les triplés Tiktokeurs, ont su imposer leur style. Ahmeth, Baye Dame et Cheikh parviennent à faire rire leurs fans avec leurs vidéos comiques de courte durée. Face à Leral, ils racontent comment et quand est ce que qu'ils ont débuté sur Tik Tok, dévoilent leurs ambitions, parlent de leur complicité etc.