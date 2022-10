Leurs sextapes publiés : Deux responsables de l’Apr Ourossogui, portent plainte contre leur petite amie qu’ils se partageaient

Abdoulaye Bâ et d’Ismaïla Dembélé ont été filmés nus par Haby I. Dia, qui était en couple avec les deux leaders politique. D’une beauté éblouissante, H. I. Dia a filmé A. Bâ pendant un appel vidéo et le sexagénaire I. Dembélé lors d’une partie de galipette dans une chambre d’hôtel.



Après les avoir filmés, la commerçante a demandé 500.000 francs Cfa à Abdoulaye Bâ, sous peine de divulguer ses images pornographiques.



Au même moment, Haby I. Dia a instruit à sa sœur aînée Oumou Dia, de réclamer 6 millions francs Cfa à Dembélé. Mais, les deux hommes n’ont pas cédé aux chantages.



Ainsi verront-ils leurs vidéos intimes se retrouver sur la toile. H. I. Dia a envoyé les vidéos compromettantes aux adversaires politiques de ses deux amants, lesquels ont ordonné à A. Bâ de démissionner du Conseil municipal d’Ourossogui.



Mais leur acte n’est pas resté impuni car, pour ces faits de collecte illicite de données, de diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs et de tentative d’extorsion de fonds, Haby Ibrahima Dia et Oumou Dia ont été sévèrement corrigées par le juge du tribunal des flagrants délits de Dakar.



Placées sous mandat de dépôt le 28 septembre 2022, les prévenues ont été présentées, hier mercredi, au juge des flagrants délits de Dakar.



Née en 1989, divorcée et mère de quatre enfants, H. I. Dia a argué qu’A. Bâ la harcelait, raison pour laquelle elle l’a traîné dans la boue.



Jugée, H. I. Dia a écopé de deux ans, dont quatre mois ferme. Sa grande sœur a, quant à elle, pris deux ans, dont deux mois ferme, pour tentative d’extorsion de fonds.