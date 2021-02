Levée de l'immunité de Sonko et risque de manifs et d'affrontements: la peur gagne les étrangers de Dakar Levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko et risque de manifestations et d'affrontements ce jeudi, la peur gagne les étrangers de Dakar.

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Février 2021 à 06:55 | | 0 commentaire(s)|

Le chef de la sécurité du système des Nations-Unies à Dakar a publié une note d'alerte pour son personnel dont Leral a copie.



Les employés sont invités à éviter les alentours de l'Assemblée nationale, le Plateau, Sacré. Ils sont aussi onvités à éviter les déplacements non essentiels et les trajets non urgents.



Pour ses précautions, l'Institution Sainte Jeanne d'Arc suspend ses cours en présentiel ce jeudi. L'Ambassade de France invite ses ressortissants à être vigilants et à éviter le secteur de l'Assemblée nationale, Sacré Coeur et les déplacements non essentiels.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos