Levée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom : Agnam conteste une forfaiture morale et politique… Depuis le 14 janvier 2025, le pouvoir, sur requête du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux a engagé la procédure de levée de l’immunité parlementaire de l’Honorable député Mouhamadou Ngom dit Farba.

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Janvier 2025 à 02:24 | | 0 commentaire(s)|

« Aujourd’hui après la mise en place de la Commission ad hoc au niveau de l’Assemblée nationale, celle-ci a adopté la résolution à soumettre au vote en session plénière. Il importe, à ce niveau, de porter à l’attention de l’opinion nationale et internationale que les membres de ladite commission n’ont pas disposé du dossier pour exprimer un avis libre et circonstancié sur la requête du pouvoir.



Une telle démarche révèle sans équivoque, les intentions bassement politiques du pouvoir, une agression brutale contre l’État de droit et un acharnement maladif, dont la seule perspective est d’emprisonner l’Honorable député Farba Ngom.



Appréciant cette situation, au regard de la jurisprudence et de la pratique en matière de main levée d’une immunité parlementaire et des pratiques de l’État de droit, l’Alliance Pour la République dénonce avec la dernière énergie cette forfaiture des tenants du pouvoirs, qui veulent par tous les moyens liquider un adversaire politique de grande envergure, un haut dirigeant de l’APR et de l’opposition nationale et parlementaire.



Par ailleurs, c’est le lieu de rappeler qu’au-delà de la situation de Farba Ngom, il s’agit pour l’APR, pour tous les démocrates et républicains, de défendre la République et notre vivre ensemble, l’État de droit et les bons usages de la démocratie.



A cet égard, l’Alliance Pour la République appelle tous les sympathisants, militants et responsables, les membres des partis alliés et ceux regroupés dans le cadre de l’ATEL, a une mobilisation massive jeudi 23 janvier a AGNAM dans le cadre de la grande manifestation qu’elle organise pour dire non à la forfaiture en cours mais également pour défendre la République et l’État de droit.



Se mobiliser, faire face avec détermination et engagement à ce pouvoir inexpert et revanchard, tels sont les impératifs du moment pour préserver la République et la Démocratie et les sauver l’une et l’autre pour un Sénégal de paix, de stabilité et de sécurité.



Tous ensemble à AGNAM le 23 janvier 2025 pour barrer la route à ce pouvoir qui glisse vertigineusement vers les dérives totalitaires et très éloigné des préoccupations prioritaires de nos compatriotes."







Ousseynou Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook