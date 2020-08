Levée du corps de Mansour Kama : son masque et une reconnaissance tardive à l’origine du non-accès de Serigne Babacar Sy Mansour à la tente Lors de la cérémonie de levée du corps de Mansour Kama, Serigne Mbaye Sy a été empêché d’accéder à la tente qui accueillait les autorités. Ce couac serait dû à son masque.

C’est une affaire qui a suscité un flot de commentaires sur les réseaux sociaux. En effet lors de la levée du corps de Mansour Kama, le khalife général des tidjanes n’a pas pu accéder à la tente destinée aux autorités.



Ce, sans doute à cause de son masque, nous dit le Quotidien « L’As » pour qui selon certaines sources, l’agent de sécurité qui filtrait les entrées ne l’ayant pas reconnu lui a signifié qu’il n’y avait plus de places disponibles.



Mais dès qu’elles l’ont reconnu, des autorités ont supplié Serigne Mbaye Sy de rejoindre la tente. Une proposition refusée par le khalife général, malgré les interventions du ministre d’Etat, secrétaire général de la Présidence de la République, Mohammed Boun Abdallah Dione.



En fait, Serigne Mbaye Sy a, préféré rester debout comme beaucoup d’autres personnes. D’autant que, dit-il, «nous sommes tous égaux devant Dieu».

Une belle leçon d’humilité qu’il a gratifiée en passant…



