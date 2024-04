Liaison aérienne sur l’axe Dakar-Conakry - Le Dg d’Air Sénégal reçu par l’ambassadeur de la Guinée

D’après Bes Bi, au cœur de cette audience entre Alioune Badara Fall et le diplomate guinéen, de nouvelles termes du développement de la liaison aérienne entre les deux pays frontaliers.



«Une rencontre qui s’est soldée par des initiatives salutaires, visant à améliorer et renforcer la fluidité du trafic aérien, entre la République de Guinée et la République sœur du Sénégal, conformément à la vision de leurs autorités», a informé, dans un communiqué, l’ambassade de la République de Guinée à Dakar.