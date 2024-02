Libération d’Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye : La réponse du Président Macky Sall

Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Février 2024 à 22:02 | | 0 commentaire(s)|

Pour le Président Macky Sall, seul le dialogue peut aider les acteurs à dépasser cette situation. A l'en croire, tous les candidats acceptent de venir dialoguer pour trouver un consensus. Cependant, il y a un candidat en prison.



Est ce que des dispositions sont prises pour qu'il puisse être libre pour participer au dialogue?



" Dans le cadre du dialogue, de l'apaisement, j'ai indiqué ces derniers temps à mon gouvernement, la nécessité de prendre des dispositions pour faciliter la libération d'un certain nombre de détenus ", a répondu le chef de l'Etat.



S'agissant d'Ousmane Sonko, il dira : " Je n'ai aucune objection, je vous ai dit, je regarde le pays, je ne regarde pas les personnes. Ma responsabilité aujourd'hui, c'est d'être chef de l'Etat, d'être le garant de l'unité nationale... ".



Donc, on peut espérer une liberté provisoire pour Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ?



" Oui, tout dépend de leurs avocats ", a-t-il répondu.



