Libération de Bougane Guèye, Yérim Seck et Kader Dia : Moundiaye Cissé salue la posture du ministère de la Justice

Vendredi 4 Octobre 2024

« Il faut saluer la posture d’apaisement du ministère de la Justice et le retour à la sérénité de l’Etat. Les parties prenantes, tant l’opposition que le pouvoir, doivent élever le débat, en privilégiant les idées plutôt que les invectives », a posté, ce jeudi, Moundiaye Cissé, nous dit "Bes bi".



La veille, le Directeur exécutif de l’Ong 3D, avait dénoncé les convocations de Kader Dia, Bougane Guèye et Cheikh Yérim Seck. « Nous condamnons fermement les arrestations tous azimuts et invitons le nouveau régime, à faire preuve de plus de sérénité. Oui, à la reddition des comptes, mais dans le respect des droits des citoyens », avait-il écrit.

