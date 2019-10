Libération de Khalifa Sall : L’association des maires d’Afrique applaudit

La libération de Khalifa Sall après 2 ans passés en prison a été bien accueillie par la communauté africaine des gouvernements locaux et régionaux regroupés au sein de l’organisation des Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique), organe dans lequel Khalifa Sall a occupé le poste de Président de 2012 à 2016.



« CGLU Afrique se réjouit de pouvoir à nouveau compter sur les talents de l’un de ses meilleurs leaders qui, a su dignement faire entendre la voix de notre organisation en Afrique et dans le monde », a déclaré le Secrétaire Général Jean Pierre Elong Mbassi.



« Pendant ces deux années et demie d’absence, le caractère déterminé, combatif, mais aussi constructif et visionnaire de Khalifa Ababacar Sall aura manqué à ses pairs d’Afrique comme d’autres régions du monde ».

