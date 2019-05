Libération de Khalifa Sall : Soham Wardini va saisir Macky Sall La maire de Dakar a promis de saisir personnellement le Président Macky Sall pour la libération de Khalifa Sall. « Tout le monde souhaite que Khalifa Sall retrouve sa famille. Ça fait quand même plus de deux ans qu'il est en prison. Pour ce faire, je rendrai visite, personnellement, au président de la République Macky Sall. Et, je suis sûre qu'il répondra favorablement à mon appel », a, en effet, laissé entendre Soaham Wardini, hier, en marge d’une cérémonie de remise de don en faveur de l’équipe de basket de la ville de Dakar, rapporte "Les Echos".

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Mai 2019 à 10:35 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos