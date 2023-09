Libération de militants du Pastef, fin de la diète d’Ousmane Sonko: Les fruits de la médiation ?

La médiation s'est-elle déroulée sous le sceau de la société civile ? En tout cas, en annonçant, le 31 août 2023, une médiation entre le pouvoir et l'opposition, la Synergie des organisations de la société civile pour la Paix (SoS_Paix) avait demandé la libération des détenus politiques, par mesure de grâce ou par la liberté provisoire et l'arrêt de la grève de la faim d’ousmane Sonko. Des conditions, disaient-ils, qui pourraient faciliter la médiation. D'ailleurs, dans son sacerdoce, Sos Paix avait prévu de rencontrer le chef du gouvernement et le ministre de la Justice pour les sensibiliser sur la pacification du jeu politique, mais aussi sur la stabilité sociale du pays.



Toujours est-il que les derniers événements laissent croire à un début de contact entre le pouvoir et l'opposition. Et pour cause, près d'une vingtaine de "Patriotes" ont été libérés des geôles de la prison de Rebeuss, après des mois de captivité pour divers chefs d'accusation. Parmi ces membres de l'ex-parti Pastef / Les Patriotes qui ont recouvré la liberté, il y a Abass Ndiaye, Mahamadou Tandiagoura, Matar Youm, Sangoné Mbaye, Mohamed Coulibaly, Ousseynou Sylla, Boubacar Sylla, Mohamed Niang, Palla Diaw, Ismaila Cissé, Othia Diamanka de Ouakam, Seydou Mané de Grand Yoff, Pakaye Mané de Zac Mbao, Abdou Sow, entre autres.



Tous ces jeunes se réclamant du même bord politique qu’Ousmane Sonko, viennent de différentes communes du Sénégal. Ils ont, pour la plupart, été arrêtés le 16 mars dernier, dans des manifestations qui avaient éclaté à Dakar lors du procès pour diffamation entre l'opposant Ousmane Sonko et le ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang, dans le dossier des 29 milliards du Prodac.



Sur la même vague, Aïssatou Sané et Pascaline Diatta ont aussi humé l'air de la liberté. Elles ont été arrêtées à la cité Keur Gorgui, le mercredi 15 mars, alors qu’elles voulaient rendre visite à Ousmane Sonko, dont le domicile avait été barricadé par les forces de défense et de sécurité. Serigne Assane Mbacké a également bénéficié d'une liberté provisoire. Le responsable de Pastef/ Touba avait été arrêté, le 10 février 2023, à Mbacké, lors d'une manifestation interdite de l'opposition radicale. Sur cet air de dégel, le chroniqueur de Walf Tv, Cheikh Bara Ndiaye, a bénéficié d'une liberté provisoire assortie d'un contrôle judiciaire, après trois mois de détention. Il était poursuivi « pour atteinte à la sûreté de l’État, actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique et actions directes ».



Pour couronner le tout, Ousmane Sonko a décidé, finalement, le 1er septembre dernier, de mettre fin à sa grève de la faim qu'il a entamée depuis le 28 juillet, pour protester contre sa détention "arbitraire". Une décision que l'opposant a prise après avoir reçu les émissaires du Khalife général des Mourides. Le patriarche mouride avait profité du déplacement, à Touba, d'une délégation de la coalition Yewwi Askan Wi, dans le cadre du Magal, pour demander à Ousmane Sonko de mettre fin à sa grève de la faim.









L'As