"Libéraux sauvages" : Moustapha Diakhaté défend Dionne

Invité de l'émission Grand Jury de la Rfm ce dimanche, Moustapha Diakhaté minimise la sortie du Premier ministre Mahammed Boune Abdallah Dionne clashant "les libéraux sauvages". "Dionne est un homme poli et pondéré. Les gens ont déformé ses propos par malhonnêteté intellectuelle. C'est une contre-vérité. Il ne l'a pas dit", a-t-il indiqué.



Avant d'ajouter : "Certains se sont trompés de bonne foi ou par ignorance." Mais, précise-t-il, il existe bel et bien un libéralisme sauvage. "C'est un courant de pensée libérale entre une minorité de riches et une majorité de pauvres. Aujourd'hui, l'on parle même de libéralisme autoritaire."





