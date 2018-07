Liberté 2 : Deux hommes surpris en pleins ébats à 3 heures du matin Censé être un espace public où les gens peuvent se prélasser, le jardin de Liberté 2 a été transformé, le temps d’une nuit, à un lieu de débauche. Deux hommes y ont été surpris en pleins ébats sexuels.



Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Juillet 2018 à 14:31 | | 0 commentaire(s)|

Le témoin des événements, M. Dia a été surpris d’entrevoir dans le noir, deux hommes qui se prêtaient à des rapports sexuels. Il tente alors de crier pour attirer leur attention mais ces derniers lui jettent des pierres, avant que le plus jeune d’entre eux deux n’emporte son sac alors qu’il se cachait suite aux jets de pierre.

« J’ai pris la fuite pour me sauver de leurs assauts. Mais dans ma fuite, mon sac est tombé et le plus jeune a ramassé le sac qui contenait, entre autres, un téléphone, une tablette Samsung et 28.000 Fcfa qu’il a emportés avec lui », révéle M. Dia dans Vox Pop.

Les policiers de Dieuppeul ont été interpellés et une enquête s’en suit. C’est dans ce contexte que I. Gueye a été mis aux arrêts. Sans doute le plus vieux d’entre les deux pervers, (51 ans), ce dernier a nié les faits disant qu’il était seul.

Il a toutefois été déféré au parquet pour acte contre nature après qu’il a révélé que de temps à autre, il visionnait des vidéos porno-gay.











Senenews



