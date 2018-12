Liberté VI: Un réseau de trafic de cocaïne démantelé

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Décembre 2018 à 10:45



Les hommes du commissaire Marième Diaw des Parcelles Assainies, ont encore frappé un grand coup dans la lutte contre le trafic de drogue.



Après Yoff où ils ont saisi, il y a quelques jours, 28 Kg de chanvre indien, ils viennent de faire tomber un réseau de trafiquants de drogue dure qui opérait à Liberté 6. Selon Le Témoin qui donne l’information, le réseau était dirigé par les nommés Emmanuel Guiguingueuhm, se disant peintre et guide touristique, Mamadou Galoko, domicilié aux Almadies et Assane Ndiaye résidant à Yoff.



Selon la source, les mis en cause ont été placé en garde-à-vue, en attendant d’être déférés au parquet.

