Liberté provisoire : Les jeunes Khalifistes déboutés Les jeunes proches de Khalifa Sall et de Barthélémy Dias poursuivis pour association de malfaiteurs, actions diverses, coups et blessures volontaires (Cbv), violences et voies de fait, vol et destruction de biens appartenant à une société publique, entre autres, restent en prison.

Vendredi 12 Avril 2019

Pape Konaré, chargé de communication du maire de Mermoz, Habib Mboup, responsable de la jeunesse socialiste de Mermoz-Sacré-Cœur qui a perdu son père, et Arona Sall, jeune socialiste, ont vu le doyen des juges rejeter leur demande liberté provisoire, selon Enquête.



Ils comptent saisir la Chambre d’accusation, poursuit le journal.

