Liberté provisoire : Simon quitte la prison pour l’hôpital

Plus chanceux que son camarade, Simon KOUKA a été autorisé à sortir provisoirement de prison. Selon Me Moussa SARR, il peut dès à présent rejoindre son domicile car les différents rapports qu’il a présentés notamment les rapports de son médecin personnel et celui de la prison ont motivé la décision du juge. S’agissant de Landing Mbissane SECK alias Kilifeu, sa demande a été refusée.







Pour rappel, les deux activistes ont été placés sous mandat de dépôt après la diffusion de vidéos les incriminant d’être mêlés à une affaire de trafic de passeports et de visas.