Licenciements sous le nouveau régime: Mamadou Lamine Dianté appelle à l'équilibre et au respect du droit du travail

nvité de la matinale "Salam Sénégal" sur Radio Sénégal, Mamadou Lamine Dianté, président du Haut Conseil du Dialogue Social, s’est exprimé sur les nombreux cas de licenciements constatés depuis l’arrivée des nouvelles autorités. Il a souligné la nécessité d’adopter une approche équilibrée, en pointant la responsabilité de l’État, mais aussi celle des travailleurs dans certaines situations.



Selon Mamadou Lamine Dianté, son rôle est d’intervenir dès lors que des licenciements ne respectent pas la législation en vigueur. « On fait de notre mieux pour que partout où il y a des licenciements qui ne respectent pas la loi, on puisse rectifier cela », a-t-il affirmé. Il a précisé qu’il collabore avec des inspecteurs du Travail, afin d’analyser chaque cas avec professionnalisme et rendre compte aux autorités compétentes.



Le président du Haut Conseil du Dialogue Social a reconnu que ces licenciements étaient en partie prévisibles, en raison du changement de régime qui entraîne généralement une recrudescence des revendications et des tensions sociales. C’est dans ce contexte qu’il a encouragé le dialogue entre les différentes parties prenantes.



Face à ces tensions, plusieurs rencontres ont été organisées avec les ministres de la Fonction publique et du Travail, ainsi qu’avec les centrales syndicales. Une grande rencontre tripartite a également eu lieu pour prévenir l’escalade des conflits. Mamadou Lamine Dianté s’est félicité de l’appel lancé par le Premier ministre à l’issue de cette réunion, qui semble avoir été entendu par les syndicats.













RTS.sn

