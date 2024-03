Lieux de vote : Diomaye Président déploie son outil de remontée des résultats de vote

Chers mandataires, représentants de bureau de vote,

Nous nous acheminons vers l'un des moments les plus importants de notre nation. L'élection présidentielle qui se déroulera le 24 mars, sera un tournant majeur pour notre pays et pour toute l'Afrique. Vous savez combien il est important que nous puissions garantir notre victoire, en sécurisant le vote des Sénégalais.



Afin d'éviter toute confiscation de la voix des Sénégalais, il est primordial de sécuriser les lieux de vote, mais également le processus de remontée des résultats



A ce titre, les équipes du SNIT (Secrétariat National à I'IT et aux Statistiques) ont développé un logiciel, pour permettre la remontée des résultats de vote de façon sécurisée



Je demande donc à tous les mandataires de s'approprier cet outil, de suivre les formations programmées par le SNIT et le SENOPE (Secrétariat national aux opérations électorales).



Notre victoire passe par notre capacité et notre détermination à garantir l'intégrité et l'inviolabilité des résultats du vote. En tant que mandataires, vous en serez les garants, grâce à l'utilisation de cet outil, en parallèle au processus classique et légal de remontée des résultats.



Je vous encourage donc à prendre contact avec les responsables du SENOPE et le SNIT, pour vous insérer dans le planning de formation. Je vous transmets tous mes encouragements.



Ensemble, vers la victoire !

