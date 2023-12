Lignée historique de Serigne Touba : L'éclairage de Ahmadou Bakhaw Diaw, un historien, grand connaisseur du Walo… Rédigé par leral.net le Mardi 12 Décembre 2023 à 16:12 | | 0 commentaire(s)| Diawdine Ahmadou Bakhaw Diaw, guide traditionnel du Walo, habitant Sam Mbor, est un historien, un grand connaisseur du Walo, berceau de la civilisation Wolof, dont il détermine les marques et repères historiques. Dans cet entretien, à l’entame de ses propos, il revient les origines du fondateur du mouridsme, Cheikh Ahmadou Bamba, à qui d’autres historiens ou traditionnalistes, prêtent des origines peulhes.

Mais arguments et repères à l’appui, Diawdine Ahmadou Bakhaw Diaw rame à contre-courant. Le premier de ses arguments est que la lignée historique familiale, est surtout tracée à partir de la demeure maternelle. « Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké est d’une ligné du Cayor, du Djolof et du Baol…Une grande famille appelée Gondiookh. A l’analyse de ses liens de parenté, on relève un caractère transversal avec presque toutes les grandes familles du pays.



De grandes figures comme Lat Dior Diop, damel du Cayor, Alboury Ndiaye, le roi du Djolof, y sont citées et même plusieurs de ses khalifes généraux ont leur tradition dans les localités historiques citées…Entretien.



