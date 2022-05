Ligue de Basket de Diourbel : bataille rangée pour empêcher le forcing de Me Babacar Ndiaye d’installer un indésirable

Une farouche bataille rangée a opposé ce jeudi, deux camps de la Ligue de Basket de Diourbel. Cette ligue a officiellement, élu Serigne Mbaye sous la supervision de l'inspecteur régional. Mais, ce dernier est dans le camps du CRBS.



Ainsi, l’actuel président de la Fédération de Basket, Me Babacar Ndiaye y oppose son veto. En complicité avec le directeur de cabinet de Matar Ba, accuse-t-on, il a décidé de faire annuler l'élection de Serigne Maye. Après leur échec Me Ndiaye est venu avec un bureau de son choix dans l'espoir d'installer le fils, Mamadou Ndiaye, 3eme vice président de la Fédération. Comme ce fils, novices des réalités du basket est acquis à sa cause, il impose un forcing pour l’installer.



Les contestataires, véritables acteurs du basket à Diourbel, ont apporté une réplique à la dimension de l’offense afin de freiner ce qu’ils qualifient de banditisme perceptible. Raison de cette bataille rangée. Très déterminés, ils refusent le diktat du patron du basket et restent engager à combattre cette forfaiture.





