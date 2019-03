Ligue des Champions - Coup de tonnerre à Madrid : le Real éliminé ( Vidéo )

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Mars 2019 à 08:10

Le triple tenant du titre de la Ligue des Champions ne pourra pas tenter de conserver sa couronne en cette année 2019. En effet, le Real Madrid, victorieux à l’aller aux Pays-Bas contre l’Ajax Amsterdam (2-1), s’est incliné assez largement ce mardi soir au Santiago Bernabeu et, est donc éliminé (1-4).



Tout avait très mal commencé pour les Merengues puisqu’Hakim Ziyech s’offrait l’ouverture du score sur une passe de Dusan Tadic (0-1, 7e). Dix minutes plus tard, Tadic s’offrait une deuxième passe décisive, mais pour David Neres (0-2, 18e).



Le cauchemar de la première période ne s’arrêtait pas là pour Solari qui adû faire sortir Vazquez et Vinicius Junior sur blessure et faire rentrer Bale et Asensio. À la pause, les Madrilènes étaient virtuellement éliminés de la C1.



En deuxième période, les Merengues continuaient à tenter de recoller au score, mais Dusan Tadic, incroyable ce soir, envoyait un missile dans la lucarne de Courtois (0-3, 62e). Moins de dix minutes plus tard, Asensio redonnait espoir aux siens (1-3, 70e), mais ses coéquipiers furent à nouveau sous l’eau et leurs espoirs étaient douchés par un somptueux coup franc de Lasse Schöne (1-4, 72e).



La fin de match était sans vrai intérêt et l’arbitre de la rencontre donnait deux jaunes coup sur coup à Nacho, qui était donc exclu (90e + 3). L’Ajax se qualifie donc brillamment pour les quarts de finale.













