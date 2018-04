Ligue des Champions : Cristiano Ronaldo atomise la Juve d’un doublé, Zidane encense son joueur (vidéo)

C’est un Cristiano Ronaldo tout feu tout flamme qui a régalé les nombreux supporters lors du match aller des quarts de finale de la ligue des champions opposant la Juventus au Réal Madrid.

Une rencontre d’une grande intensité au cours de laquelle l’international portugais a mis en exergue tout son talent. Même son entraîneur Zinédine Zidane a été impressionné par la qualité des buts marqués par le Portugais. Il a d’ailleurs montré toute son admiration pour le portugais : « Je suis l’entraîneur mais je suis aussi quelqu’un qui aime le foot. Quand je vois un geste pareil… C’est pour ça que Ronaldo est différent des autres, parce qu’il peut faire ce genre de choses« .

Déjà auteur du premier but dès la 3è minute de jeu, Cristiano Ronaldo a marqué le deuxième but de la rencontre à la seconde période après qu’il se soit élevé au beau milieu de la surface de réparation avant de claquer le ballon d’une belle bicyclette. La balle est allée se loger au fond des filets d’un Gianluigi Buffon immobile et impuissant. Tout le stade s’est levé pour applaudir et ovationner la star madrilène.

Après cet impressionnant but du portugais, le brésilien Marcelo va magistralement offrir le troisième but au Réal Madrid après une passe décisive de Cristiano Ronaldo. Au coup de sifflet final, c’est le Réal Madrid qui est sorti vainqueur de ce match aller des quarts de finale de la ligue des champions. Une belle option de l’équipe de la capitale espagnole pour la qualification, avec l’avantage que les madrilènes évolueront sur leur propre installation au retour.

Auteur de sa14e réalisation de la saison en Ligue des champions, Cristiano Ronaldo n’a fait qu’améliorer de manière spectaculaire son record. Ses 118e et 119e buts dans cette compétition européenne.

