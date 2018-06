Ligue1 - 29e et avant-dernière journée : Ndiambour sauvé, Diambars au bord du gouffre

Alors qu’il ne reste plus qu’une journée à disputer, le suspense reste entier dans la lutte pour le maintien.

Diambars et Niary Tally sont les deux clubs qui tremblent le plus à la suite de leurs défaites respectivement contre Sonacos (0-1) et Jaraaf (1-4). Les académiciens de Saly occupent toujours la place de premier relégable (13e) avec deux points de retard sur les "Galactiques".



Le Casa Sports et Dakar Sacré-Cœur, qui se sont neutralisés hier (1-1), devront attendre la dernière journée pour connaître leur sort. Un nul ne suffira aux ziguinchorois et aux sicapois pour sauver leur place dans l’élite, DSC ayant l’avantage de disputer un match en retard contre Génération Foot (24 e journée).



Dans les autres matches, sans conséquence, Génération Foot a battu stade de Mbour (3-2), Mbour Petite côte et Us Ouakam ont fait nul (2-2).



A relever le 10e succès d’affilé du champion, le Jaraaf qui continue de tout écraser sur son passage.











