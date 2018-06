Le scandale de la cité Tobago, qui avait secoué l’administration publique, est définitivement enterrée . Oumar Sow, géographe urbaniste, limogé en 2015 de son poste de directeur de l’Urbanisme et de l’Architecture au ministère du Renouveau urbain, de l’Habitat et du Cadre de vie et remplacé par Alexandre Ngom, ingénieur polytechnicien, reprend son poste.



C'est une décision du Conseil des ministres d'hier.











Le Quotidien