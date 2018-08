Linguère de Saint-Louis : Bougane ne vise pas la présidence, Amara seul en course

Amara Traoré est pour le moment le seul candidat au poste de président de la Linguère de Saint-Louis. Annoncé dans la course à la succession de Dr Amadou Dia, président sortant, Bougane Guèye Danny s’est déclaré non partant.



«Je ne suis pas intéressé par ce poste, a dit le patron de D-Média, sur Zik Fm, la radio de son groupe de presse. J’ai dit que j’apporterai mon soutien quelle que soit l’équipe mise en place. Ce qui m’intéresse en réalité, c’est Saint-Louis. Et ce que je fais à travers le club, je le fais aussi pour la population de Saint-Louis.»

