Lionel Messi: Interdiction aux avions de survoler sa maison… la raison !

La maison écologique du footballeur de 32 ans se trouve à Gava, une ville située à environ 10 km de l’aéroport principal de Barcelone, El Prat. Cependant, il faut noter que le domaine de Leo Messi empêche l’agrandissement de l’aéroport ! Ajoute à cela l’interdiction absolue de survoler le terrain, et il semble que la superstar du foot soit à l’origine de nombreux désagréments !



Selon Javier Sanchez-Prieto, président de la compagnie aérienne espagnole Vueling, il n’est pas possible d’agrandir l’aéroport de Barcelone et les avions ne sont pas autorisés à survoler la maison de Lionel Messi. Le président s’est plaint de ce que l’espace aérien restreint au-dessus de la maison de l’as du football argentin est un frein au développement du pays.



“Vous ne pouvez pas voler où habite Messi”, a déclaré Prieto avant d’ajouter: “Cela ne se produit nulle part ailleurs dans le monde”, a-t-il déclaré.



Selon le quotidien espagnol AS, l’aéroport de Barcelone est soumis à des contraintes environnementales et les avions qui entrent d’El Prat dans le stade de Barcelone doivent emprunter un itinéraire de retour différent afin de protéger les espèces de faune et de flore menacées.



“Par conséquent, les avions qui arrivent à El Prat et qui en sortent doivent faire un petit détour par la Méditerranée pour contourner la zone, ce qui répond également à cette question pour quiconque s’est déjà rendu à Barcelone et s’est demandé pourquoi ce virage à 180 degrés est nécessaire.”

La résidence de la star du FC Barcelone est située à Gava, une ville située à la périphérie de Barcelone, où il existe une restriction environnementale empêchant les avions de voler au-dessus de leur tête.



Cette magnifique éco-maison cylindrique comprend des terrasses en bois, des secteurs hexagonaux, une immense piscine, un garage au toit vert et un toit moitié en herbe / moitié à miroir solaire.









