Lisa : « Comment satisfaire mes 3 amants le jour de la St-Valentin » Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Février 2021 à 12:03 | | 0 commentaire(s)| Je suis gambienne et je vis au Sénégal depuis trois ans. Je suis âgé de 20 ans et j'ai eu la chance de tomber sur trois hommes exceptionnels qui m'aiment beaucoup. En tout cas, c'est ce qu'ils me disent. Depuis le début du mois de février, je suis en train de réfléchir à comment les gérer tous le jour de la St-Valentin. Vous voyez ce que je veux dire. En plus, ils veulent tous m'avoir pour célébrer la fête des amoureux.



Pour toutes les filles qui sont dans la même situation que moi, voici ce que je compte faire pour tous les satisfaire.

Le premier s’appelle Amadou, il est marié et a des enfants. C’est quelqu’un de gentil qui respecte beaucoup sa femme. Avec lui, j’ai prévu de le voir à 18 heures dans une auberge afin de lui donner quelques petits plaisirs que vous avez sans doute devinés.

Le deuxième, son nom c’est Fred, il vit encore chez ses parents bien qu’il travaille. Il est noir, sexy avec des fossettes. Mais malgré le couvre-feu, entre 21 heures et 22 heures, je serai chez lui. Nous irons dans sa chambre où j’entends le secouer un peu. J’aime couché avec lui car il sait bien s’y prendre. Surtout quand on sait qu’il peut être parfois sauvage au lit.

Le troisième, il est jeune et tient son appartement dans un quartier luxueux de Dakar. Il s’appelle Jules et j’entends finir la soirée avec lui. A mon arrivée, je prendrai un bon bain et me reposer un tout petit peu. Plus tard, nous sortirons manger et faire la fête dans une boîte de nuit. A notre retour chez lui, je compte me laisser aller dans ses bras et laisser faire ce qu’il voudra de mon corps. Une chose est du moins certaine, j’entends réveiller tous les voisins avec mes cris.

La Saint-Valentin, c’est la fête de l’Amour et j’entends le faire jusqu’à l’aube.





