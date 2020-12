Litige: Aminata Kane, condamnée à payer à la CBAO, près de 9 millions FCfa

Statuant publiquement par défaut, réputé contradictoire à l’égard d’Aminata Kane, en matière commerciale, en premier et dernier ressort, le Tribunal déclare en la forme l’action recevable.



Sur ce, il condamne au fond, Aminata Kane à payer à la CBAO, la somme de 8.412.986 FCfa, outre celle de 100.000 FCfa à titre de dommages et intérêts.



Et, dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire, tout en mettant les dépens à la charge d’Aminata Kane.