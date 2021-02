Litige foncier à Diourbel: Les autorités locales accusées

Les populations du village de Ngalagne, Ngokole, et Ngouye accusent leur maire et le sous-préfet de Ndoulou, de dilapider leurs terres. Face à la presse, les habitants des trois localités ont exprimé leur ferme volonté de défendre leur intérêt au prix de leurs vies.



« Nous sommes là pour exprimer notre mécontentement et notre désaccord par rapport au projet de lotissement que le maire et le sous-préfet veulent mettre en place dans notre terroir. La population a refusé catégoriquement ce projet de lotissement. Car nous sommes une communauté d’agriculteurs et d’éleveurs qui constitue notre seule source de revenus.



C’est pourquoi nous disons non à ce projet. Nous sommes prêts à y donner notre vie pour défendre nos terres », tonne Mbahane Faye, leur porte-parole.



Toutefois, ces populations sollicitent le soutien du président de la République Macky Sall, livre "Walf radio".