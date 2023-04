Litige foncier à Thienaba : Bataille rangée entre exploitants agricoles et un promoteur privé Entre les exploitants agricoles de Thienaba et le personnel du promoteur privé mandaté par le maire de la localité, la tension est vive. Une bataille rangée a opposé dernièrement les deux camps. Bes Bi



Rédigé par leral.net le Samedi 15 Avril 2023 à 11:52 | | 0 commentaire(s)|

Le pire a été évité de justesse à Thiénaba. Pour un litige foncier, une vive altercation a opposé le Collectif des exploitants agricoles et le personnel du promoteur privé, Modou Khoulé, lequel serait mandaté par le maire de la localité Talla Diagne, a-t-on appris d’un communiqué.



Et il faut dire que n’eût été l’intervention de bonnes volontés comme l’imam Ndiaga, Coordonnateur dudit collectif et les services de la Dscos, l’irréparable aller se produire.



Il faut à ce propos signaler que plusieurs personnes ont eu à intervenir dans ce contentieux qui, depuis plus de 5 ans, avait été maîtrisé, suite aux directives des différents khalifes de Mame Ahmadou Ndack Seck et des autorités administratives d’alors.



D’ailleurs, le Collectif des exploitants agricoles qui devait rencontrer le khalife de Thienaba a également alerté le sous-préfet qui, selon eux, «semble faire la sourde oreille dans cette affaire les opposant au maire».



Très remontés contre ce dernier, les exploitants agricoles, qui accusent l’édile de la commune de «faire une spéculation foncière sur les terres de Thienaba, en délivrant des actes administratifs frauduleux et parfois des délibérations fictifs», ont d’ailleurs été convoqués par les autorités de la Dscos pour débattre sur cette affaire qui si l’on n’y prend garde risque de dégénérer.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook