Littérature: Le livre « Marième Faye Sall, la couronne du sacrifice » revient sur les activités sociales et humaines de la Première Dame Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Octobre 2021 à 20:38 | | 0 commentaire(s)| L'essayiste et écrivain sénégalais Alain Sambou, a présenté samedi son livre ''Marième Faye Sall, la couronne du sacrifice'', destiné à ''vanter le mérite des activités sociales et humaines de la Première Dame du Sénégal''. APS

La cérémonie s’est déroulée devant un parterre de personnalités, dont la marraine de la séance de dédicace, Thérèse Faye Diouf, administratrice générale du FONGIP.



Le livre, préfacé par l’historien Massamba Guèye, a été postfacé par le directeur de l’Horticulture, Dr. Macoumba Diouf.



‘’ Le Sénégal est réputé pour être un pays très social avec sa particularité pour la Téranga, et la Première Dame est connue pour ses bonnes actions en faveur des populations les plus démunies ’’, a expliqué Alain Sambou à la presse, à l’issue de la cérémonie de présentation de l’ouvrage.



‘’ Le fait de voir la Première Dame s’adonner à ses activités de mère et d’épouse auprès de son mari chef de l’Etat, m’a également beaucoup inspiré ’’, a-t-il soutenu.



Il a expliqué que c’est en essayant de se documenter sur les anciennes Premières Dames du Sénégal, sur lesquelles il n’a du reste pu trouver aucun ouvrage, qu’il a eu l’"inspiration de faire ce livre.



La rédaction de l’ouvrage de 144 pages a pris 18 mois, l’auteur ayant, pour parfaire ses écrits, fait des recoupements en utilisant des sources journalistiques, des témoignages de proches, d’amis et/ou de citoyens.



Outre ‘’Marième Faye Sall, la couronne du sacrifice’’, Alain Sambou est l’auteur d’un premier roman intitulé ‘’L’ombre blanche’’ et centré sur le divorce, la violence et l’excision.













APS





