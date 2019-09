Liverpool-Burnley: Furieux, ce que Mané a dit sur Salah

Sadio Mané a explosé après sa sortie lors du match de Liverpool à Burnley (victoire 3-0) ce samedi à l'occasion de la quatrième journée de Premier League. Une colère expliquée par un mauvais choix de Mohamed Salah lors du match, juste avant le remplaçant de son coéquipier, comme le montrent les images partagées depuis sur les réseaux.



Selon Jürgen Klopp, le Sénégalais n'a pourtant pas dit de mauvais mots. "Il était en colère, c'est évident. Sadio ne peut pas cacher ses émotions. J'apprécie ça. Tout est réglé. Nous en avons discuté et tout va bien. Nous sommes des individus, nous sommes émotifs. C'était un moment dans le match. Il n'a pas dit de mauvais mots, il s'est juste comporté différemment de d'habitude", a expliqué le technicien de Liverpool après la rencontré, cité par RMC Sport.



«Sadio Mané riait et plaisantait dans le vestiaire»



Le site The Athletic note que les deux stars ont fait amende honorable juste après le coup de sifflet de l'arbitre.



Une source du media anglais affirme que le problème a été vite évacué une fois dans les vestiaires. « Ils ont été invités à oublier cet incident. C'était une tempête dans une tasse de thé. Sadio et Mo discutaient et tout allait bien. C'était juste dans la chaleur du moment. Tout est oublié », affirme-t-elle.



Le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, a confirmé cette thèse, en assurant que Mané « riait et plaisantait » dans le vestiaire après la victoire. « Je ne pouvais pas vraiment comprendre au début, mais ensuite, quand il est entré, il riait et plaisantait», a déclaré Henderson. « Le plus important, c'est que nous avons obtenu le résultat, Sadio le sait. Il a encore très bien joué. Comme je l'ai dit, nous voulons nous pousser mutuellement. J'aime assez ça de temps en temps. Je pense que nous en avons besoin ».

