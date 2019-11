Liverpool : Sadio Mané élu meilleur joueur africain d’Europe du mois d’octobre Sadio Mané, a été élu meilleur joueur africain évoluant en Europe du mois d'Octobre. Il a obtenu 53% des voix, devant Nicolas Pépé et Jean-Pierre Nsamé.

Auteur de trois buts et de trois passes décisives en six apparitions lors du mois écoulé, le sénégalais est l’un des grands artisans du bon début de saison de Liverpool (9 victoires et un nul en 10 matchs en PL).



