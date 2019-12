Liverpool : Sadio Mané veut "retenir les erreurs de la saison passée" L'ailier de Liverpool veut retenir les erreurs de la précédente campagne pour enfin monter sur le toit de l'Angleterre. Confortable leader de Premier League avec 13 unités d’avance sur le deuxième, Liverpool est toujours invaincu cette saison.

Les Reds semblent plus que jamais capable de monter enfin sur le toit de l'Angleterre après avoir grimpé sur le sommet du monde. Sadio Mané évoque déjà ses rêves de titre sans langue de bois et veut se servir de son expérience de la saison passée pour soulever le trophée national cette année.

« On a retenu les leçons de nos erreurs de la saison passée. C’était une période difficile pour nous. Quand tu perds le titre, ça fait mal mentalement, alors on reste toujours concentré sur le même objectif. On veut gagner quelque chose. On est meilleur cette saison sur ce qu’on essaye de faire. Il y a beaucoup de matchs mais ce n’est pas une question de fatigue physique. Il faut être en forme dans la tête. », a estimé le joueur sénégalais dans les pages du Daily Mail.

Goal.com



