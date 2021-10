Liverpool-Watford/ Après son but: Ce que Sadio Mané a dit à Salah Suite au match opposant Liverpool à Watford, qui s’est terminé sur un score de 5 à 0 en faveur de Liverpool, les supporters des Reds ont déclaré que Sadio Mané a adressé un mort à Mohamed Salah juste après le but.

Salah passeur décisif du sixième but de la saison de Sadio a reçu un compliment de ce dernier. Eh oui, certains supporters ont remarqué sur les enregistrements vidéo ce qu’il semblait dire à son coéquipier.



“Allez le roi !”, semblait-il dire à Salah. Cependant, d’autres pensent que Sadio Mané a juste dit “Allez !”.



Quoi qu’il en soit, l’international sénégalais a bien profité du talent de passeur de son coéquipier égyptien.



