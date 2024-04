Livraison du 3ème et dernier patrouilleur lance-missiles : Le Cayor bat désormais pavillon sénégalais Après le Walo et le Niani, arrivés à la base navale de Dakar en août 2023 et janvier 2024, le constructeur breton Piriou a livré, ce mardi, le troisième et dernier patrouilleur lance-missiles à la marine sénégalaise. Nous informe Bes Bi

D’après le site meretmarine.com, la cérémonie s’est déroulée au chantier Piriou de Concarneau, en présence de l’ambassadeur du Sénégal en France, El Hadji Magatte Sèye et du chef d’état-major de la marine sénégalaise, l’amiral Abdou Sène.



Le journal rappelle que ces trois patrouilleurs hauturiers de 62 mètres, sont dédiés à des missions de contrôle maritime, de lutte contre les trafics illicites.



En complément de ses capacités de projection (embarcations commandos), ils possèdent une capacité de dissuasion de premier rang grâce à leurs systèmes d’armes de lutte anti-surface et de lutte anti-aérienne.



Le contrat d’acquisition de ces trois patrouilleurs a été signé par le ministère des Forces armées et le groupe Piriou en novembre 2019, entré en vigueur le 30 septembre 2020.



