Livre: Me Moustapha Kamara dévoile les "réformes du football sénégalais" Le football au Sénégal a connu des mutations avec la professionnalisation qui a été instaurée en 2009. Avec son livre intitulé "Les réformes du football au Sénégal", Me Moustapha Kamara fait le diagnostic du football au Sénégal Lauteur, faisant l'historique des différentes réformes du football, a présenté hier, l'ouvrage.

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Mai 2022 à 20:06 | | 0 commentaire(s)|

L’avocat, Me Kamara a retracé les différentes réformes du football. « Tout d'abord en 1962, puis de 1965 à 1968 avec l'apport du Ministre Amadou Racine Ndiaye, ensuite de 1968 à 1972 avec la réforme du commissaire général aux sports Lamine Diack, suivie de l'adoption de la Charte du sport par une loi de 1984, les assises du sport qui avaient eu lieu au lycée Blaise Diagne et enfin, les Etats généraux du football, présidés par le Ministre Landing Sané. Il a terminé son exposé avec la création de la Ligue professionnelle en 2009 ».



Ainsi, l'avocat a aussi expliqué qu'il y a des manquements sur les contrats des joueurs professionnels au niveau local. Etant des travailleurs comme tout autre travailleur, il doit y avoir dans les contrats, une assurance maladie et une assurance-crédit. Les clubs doivent avoir des sociétés sportives.



Selon Me Kamara, il faut au football sénégalais, plus d'ambitions pour poursuivre d'autres objectifs, c'est-à-dire, financier, économique, avec création massive d'emplois, sans oublier le militantisme pour un nouveau type de club sportif sénégalais, par la modernisation et le management.





