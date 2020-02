Livre de Pape Alé Niang : L’Intersyndicale des travailleurs du COUD n’exclut pas de porter plainte contre le journaliste

Les travailleurs du COUD s’invitent dans l’affaire du livre de Pape Alé Niang : « Scandale au cœur de la République, le dossier du COUD ». Ils soutiennent que les accusations du journaliste ont terni l’image du Coud et de tous les travailleurs de la boite. En conférence de presse, les responsables des cinq syndicats du COUD envisagent d’ester en justice contre le journaliste et ses «complices».

« Depuis un certain temps, le nom du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD) et ses agents sont traînés dans la boue. Nous trouvons ces accusations fallacieuses et infondées. Cette situation a fini par mettre tout le personnel dans une situation inconfortable. La possibilité d’ester en justice est aujourd’hui une option très sérieuse pour nous, Intersyndicale de PATS pour laver l’honneur du COUD », déclare Amadou Tidiane Cissé, secrétaire général d’un syndicat. Puis il ajoute : « C’est faux de dire que le COUD est la vache laitière des gouvernements qui se sont succédé dans ce pays. Nous sommes meurtris et écœurés d’être traînés dans la boue, le COUD ne saurait l’accepter, les gens doivent arrêter ».



Responsable de l’Intersyndicale, le chirurgien-dentiste Antoine Tine affirme que les agents du COUD sont des Sénégalais travailleurs et dignes qui gagnent leur vie honnêtement. « Il n y a pas de gens plus honnêtes que les travailleurs du COUD. Par conséquent, nous condamnons avec la dernière énergie, cette publicité négative et toutes ces attaques injustifiées. Par ailleurs, nous rappelons que le COUD s’est soumis à tous les corps de contrôle du pays. Il est passé de la mauvaise cotation à la bonne cotation par l’Armp », dit-il.