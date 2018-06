Locafrique en passe de saisir un immeuble des héritiers de Ben Bass Diagne

La case des héritiers de Feu Ben Bass Diagne est vraiment en train de prendre feu. Malgré les communiqués et autres pseudo démentis des plénipotentiaires de la famille, la réalité est toute autre. Apres la Banque islamique du Sénégal qui a saisi et vendu aux enchères quatre immeubles des héritiers, c’est la compagnie ouest-africaine de crédit-bail Locafrique qui veut récupérer son fric.



Locafrique va vendre aux enchères publiques le mardi 10 juillet prochain, un immeuble appartenant à Messieurs et Mesdames Ibrahima Yerim, Ismael I. Khaliloulaye, Isaac Ousmane, Jupiter Mame Abdoulaye Seyni, Fatou Ndiaye Bigué, Marième Louise, Mame Sarr Aida Palmyr, Boubacar Hamidou Rahman Rahim et Sidy Oumar Massar Diagne.











Les Echos