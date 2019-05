Locafrique fait condamner "Société 37°5" Sarl à payer prés d'un milliard

La Compagnie Ouest Africaine de Crédit-Bail (LOCAFRIQUE) de Khadim Bâ a gagné son procès intenté contre la Société « 37°5 SARL » de Moustapha Diop et Seydina Oumar Sy. Une affaire de loyers impayés oppose les deux parties devant le Tribunal du commerce de Dakar.

Dans son délibéré ce mercredi 15 mai, ledit Tribunal a rejeté la « prescription soulevée » par la défense et l’a condamné payer à LOCAFRIQUE la somme de 410 726 729 FCfa.



Les deux actionnaires à savoir Moustapha Diop et Seydina Oumar Sy ont aussi été condamnés à payer respectivement 300 000 000 FCfa et 200 000 000 FCfa à la partie plaignante. Ce n’est pas tout. Le tribunal a également débouté les parties du surplus de leurs demandes et ordonné l’exécution provisoire pour la totalité, avant de mettre les dépens à la charge de la société 37°5 de Seydina Oumar Sy et Moustapha Diop.