Locales 2022: Bambey adoube Ousseynou Kassé La jeunesse et les femmes de Bambey ont organisé, ce week-end, un grand meeting de remerciement pour magnifier les actions et les réalisations de Monsieur Ousseynou Kassé, membre fondateur de l'Apr et de la Convergence des cadres républicains. M. Kassé est, par ailleurs, Directeur exécutif de l’Autorité nationale de Biosécurité.

Ce meeting sonne comme un plébiscite à l’endroit de Monsieur Kassé dont les initiatives innovantes et salutaires ont fini de convaincre la population de son engagement en faveur du développement de la ville de Bambey.

La jeunesse et les femmes lui ont réitéré leur confiance et l’ont choisi comme candidat idéal pour porter les espoirs de développement de Bambey. M. Kassé, en Républicain respectueux de la bienséance et des valeurs cardinales du parti, a pris cette décision avec humilité. Il considère ce choix comme une marque de confiance et une incitation à faire mieux et plus.



Réaffirmant son ancrage au sein de Benno Bokk Yakkar et son respect de la discipline de parti, il se pliera entièrement au choix que le Président fera pour la défense des couleurs de BBY à Bambey, lors des prochaines élections locales.



Il tient également à souligner que la commission mise en place par Pape Diouf, pour le choix du candidat de Benno Bokk Yakkar, n’est qu’une initiative privée. Ce dernier n'est ni représentatif de la ville de Bambey encore moins habilité à mener ce genre d’initiatives au nom de la coalition.

