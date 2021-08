Locales 2022: Les socialistes de Rufisque disent être ouverts au dialogue au sein de BBY Les socialistes de la ville de Rufisque, à travers l’Union communale des coordinations, se sont réunis hier en assemblée générale à leur siège, sous la présidence de Abdou Karim Mbengue, Secrétaire général de ladite union communale, à l’effet d’examiner la situation politique locale liée aux élections locales du 22 Janvier 2022.

Après de larges discussions de plus de quatre heures d’horloge sur la situation politique de pré investiture, renseigne un communiqué, les socialistes de Rufisque ont décidé à l’unanimité, de briguer le suffrage des Rufisquois pour la conquête des collectivités locales de la ville et des communes, en proposant des têtes de listes.



Kadialy Gassama et Cie se disent toutefois ouverts au dialogue positif au sein de BBY, lequel dialogue prendrait en compte les intérêts des composantes significatives de la coalition BBY, pour aller victorieusement sous cette bannière aux élections locales du 22 Janvier 2022.



Les socialistes de Rufisque ont, en outre, fait le diagnostic que les réalisations des maires sortants au cours de plusieurs mandats consécutifs pour l’amélioration du cadre de vie des populations, sont peu visibles et que la vielle ville patauge toujours dans l’immobilisme et une situation de dégradation avancée.



Aussi, lit-on, dans le document, « un vent de changement souffle-t-il aux quatre coins de la ville de Coumba Lamba, changement fortement demandé par les populations de l’ancienne capitale économique du Sénégal, qui tombe dans une désuétude totale ».



