Locales à Taiba Ndiaye : Dr. El Hadji Ibrahima Mbow et Cie dénoncent une tentative de hold-up de la victoire de Bunt-Bi Dans un communiqué parvenu à Leral, Dr. El Hadji Ibrahima Mbow, président de l'Union Citoyenne Bunt-Bi et tous les membres du parti alertent et informent l’opinion nationale et internationale, de la tentative de hold-up de sa victoire historique à Taïba Ndiaye.

« En effet, Monsieur Assane Ndiaye et son équipe ont mis fin à plus de trente ans ans d’une gestion solitaire, monarchique et non citoyenne de la commune de Taïba Ndiaye, qui mérite d’être une commune Entreprenante et Solidaire, avec tous ses potentiels économiques », nous dit-on.



De même, ajoute le communiqué, le parti Union Citoyenne Bunt- Bi dénonce la tentative de récupération de la victoire des Citoyens qui l’ont plébiscité à la troisième place des Forces politiques au Sénégal avec :

15 Communes : Taïba Ndiaye, Pété, Nguéniène, Keur Madiabel, Kanel, Guinaw rail nord, Soum, Ranérou commune, Thilogne, Niamone, Vélingara ferlo, Lougré Thioly, Oudalaye, Kulinto, Boulel ;



Départements: Ranérou, Nioro, Birkilane, Malem Hodar.







Fait à Dakar, le 02 février 2022





Pour l’Union Citoyenne BUNT – BI

Le Président

Dr. El hadji Ibrahima Mbow



