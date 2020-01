Loi criminalisant le viol et la pédophilie: la loi promulguée ce vendredi Le président Macky Sall va procéder à la promulgation de la loi criminalisant le viol et la pédophilie votée à l’Assemblée nationale lundi 30 décembre dernier. C’est ce qu’a annoncé le ministre de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, Ndeye Saly Diop Dieng, sur la Rfm.

« On doit rendre grâce au président de la République, parce que grâce à sa volonté, cette loi a été votée. C'est pourquoi j'ai appelé toutes les femmes pour célébrer ceci », a-t-elle dit.

«On est en train de mettre en place un centre qui permettra aux personnes présumées victimes de viol de subir un test ADN », a-t-elle ajouté.

Concernant le retrait des enfants de la rue, elle souligne : « Mais nous sommes en train de voir avec les ministères comment procéder à cette retraite ».



