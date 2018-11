Loi de finances initiale 2019 : le montant total arrêté à 4071,8 milliards de F CFA

Le projet de loi de finances pour l’année 2019 est arrêté à 4071,8 milliards de F CFA en valeur absolue et 8% en valeur relative.



Ce projet de loi qui culmine à plus de 4000 milliards de F CFA a été bâti avec une prévision de croissance de 6,9% et un déficit budgétaire devant poursuivre sa tendance baissière, passant de 3,5% en 2018 à 3% en 2019.



Le regain d’activités va entraîner nécessairement un accroissement des ressources internes qui devraient connaître une hausse de 15,4% par rapport à la Loi de finance rectificative (Lfr) 2018 pour s’établir à 2765,6 milliards de FCFA.



D’après le document rendu public, la pression fiscale est attendue à 17,2% du PIB en 2019 contre 16,0% en 2018. Cette évolution prend en compte l’impact attendu des mesures à mettre en œuvre par les Administrations fiscales et douanière, notamment le plan d’action pour la réduction des exonérations fiscales, la poursuite de la modernisation et l’interconnexion des services fiscaux et douaniers.



Pour ce qui est de la dette publique, le montant pour la gestion est arrêté à la somme de 863. 170.000.000 FCFA contre 839.800.000 FCFA pour la gestion 2018.



