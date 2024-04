Crise d'assainissement au quartier HLM 5 de Grand Yoff : Les habitants crient leur ras-le-bol

Autrefois paisible, le quartier HLM 5 de Grand Yoff est désormais en proie à une crise d'assainissement sans précédent, mettant gravement en danger les conditions de vie des habitants. Confrontés à l'inaction de leur maire, ces derniers se tournent, désormais, vers le nouveau gouvernement, appelant à des mesures concrètes pour résoudre cette crise. Depuis plusieurs années, cette accumulation d'eau stagnante entrave non seulement, la circulation, mais constitue également un terreau fertile pour la prolifération de maladies, mettant particulièrement en danger les personnes âgées et les plus vulnérables.