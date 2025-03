Hommage à Adja Marième Dieng Sala

Marème était une figure marquante des années 80, un véritable symbole de grâce, de générosité et de noblesse d'âme. Sa beauté naturelle était le reflet de son cœur immense, toujours prêt à aider, à aimer et à rassembler. Issue d'une lignée illustre.



Tout au long de sa vie, Adja Marième a incarné les valeurs de partage et de spiritualité qui ont fait la renommée de sa famille. Son sourire bienveillant et son aura lumineuse laissaient une empreinte indélébile sur tous ceux qui la croisaient.



Que son âme repose en paix, dans la clémence divine. Que son souvenir demeure une source d'inspiration pour les générations futures.



Paix à son âme. 🙏🏿