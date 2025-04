U:Bikiwiti, une maison entre racines africaines et vision globale Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Avril 2025 à 03:18 | | 0 commentaire(s)| Nguerigne Serere, Mbour – Sénégal

Au cœur de la région verdoyante de Nguerigne Serere, près de Mbour, la maison U:Bikiwiti se dresse comme une œuvre architecturale à la croisée des chemins entre tradition et modernité. Imaginée par l’agence sénégalaise ID+EA, dirigée par Fatiya Diene Mazza, cette résidence de 700 m² construite en 2022 sur un terrain de 9 000 m² est bien plus qu’une simple habitation : elle est un manifeste en faveur d’une architecture enracinée, durable et tournée vers l’avenir.

Une architecture du sol, avec le sol Le choix du pisé – cette terre crue compactée, utilisée depuis des siècles dans plusieurs cultures – donne le ton d’un projet profondément respectueux de son environnement. Ici, pas de faux-semblants : les matériaux sont bruts, locaux, issus de la terre même sur laquelle la maison est érigée. Ce retour aux sources n’est pas nostalgique, il est stratégique. Le pisé, en plus de son faible impact carbone, agit comme un régulateur thermique naturel, maintenant l’intérieur frais pendant les chaudes journées sénégalaises.

Mais au-delà du matériau, c’est toute une philosophie de construction qui se dessine. Le chantier a fait appel à une main-d’œuvre locale, redonnant vie à un savoir-faire ancestral et créant un lien direct entre la population et son patrimoine architectural. Apprendre, transmettre, bâtir ensemble : autant de valeurs qui ont guidé ce projet à chaque étape.

Quand le vernaculaire rencontre le contemporain La maison U:Bikiwiti ne cherche pas à imiter les modèles du passé, mais à les réinterpréter. L’inspiration vient des formes simples et épurées de l’architecture sérère traditionnelle. Toutefois, leur expression est résolument contemporaine. Toit plat, murs texturés, lignes épurées : l’esthétique est à la fois sobre et audacieuse, assumée dans son hybridité.

Les espaces sont pensés pour respirer. Les pièces s’enchaînent dans une fluidité naturelle, sans cloisonnement rigide. De larges ouvertures laissent entrer la lumière et favorisent une ventilation naturelle essentielle au confort thermique. Chaque détail a été pensé pour que la maison dialogue avec le paysage environnant.

Une maison pensée comme un écosystème La durabilité ne s’arrête pas aux matériaux. Des panneaux solaires viennent alimenter la maison, appuyés par des équipements à faible consommation énergétique. Des matériaux complémentaires comme la paille ou le bois local enrichissent la palette architecturale, en apportant chaleur et texture aux finitions.

Ici, la maison n’est pas un objet isolé. Elle fait corps avec son territoire. Elle raconte une histoire, celle d’une Afrique qui puise dans son passé pour mieux construire son avenir. Un lieu où les murs portent la mémoire, mais aussi l’espoir.

Un modèle pour l’architecture africaine de demain U:Bikiwiti ne se contente pas d’être belle. Elle enseigne. Elle inspire. Elle montre qu’il est possible de concevoir une architecture ancrée, éthique et moderne sans renier ses origines. Elle prouve que les techniques traditionnelles, loin d’être obsolètes, peuvent être réinventées pour répondre aux défis contemporains.

À Nguerigne Serere, cette maison devient alors un symbole : celui d’une Afrique qui bâtit avec intelligence, avec respect, avec audace. Une Afrique où l’architecture redevient un vecteur de transmission, de développement et de fierté.









