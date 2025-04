Massamba Amadeus, l’étoile montante de la musique sénégalaise Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Avril 2025 à 13:30 | | 0 commentaire(s)| De son vrai nom Saliou Samb, Massamba Amadeus est un auteur-compositeur et interprète sénégalais né le 2 juillet 1995 à Khombole. Très tôt passionné de musique, il est encouragé par sa mère à suivre cette voie artistique. Ses influences musicales sont à la fois internationales et locales, puisant chez Chris Brown et le légendaire Youssou N’Dour, lead vocal du « Super Étoile ».

Depuis le 5 août 2021, date de son lancement officiel dans la musique, Amadeus ne cesse de gravir les échelons. Très suivi sur les réseaux sociaux, ses chansons sont souvent reprises par ses fans. Il a même franchi les frontières, entamant des tournées à l’international et organisant ses propres concerts.



Parmi ses plus beaux succès figure un duo remarquable avec Wally Seck, salué par le public pour l’harmonie de leurs voix et la qualité de la prestation. Massamba Amadeus incarne aujourd’hui la relève de la musique sénégalaise moderne, avec un style unique et une voix qui séduit.









