WAXTU CHINE - La quatrième Semaine de la Mode Petjoy à Shanghai

Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Avril 2025 à 15:36 | | 0 commentaire(s)|

Alors que le nombre d'animaux de compagnie augmente dans les grandes villes cosmopolites de Chine, il devient de plus en plus important pour certains propriétaires d'animaux, que leurs amis à fourrure fassent tourner les têtes. Ce désir de briller s'est manifesté lors de la quatrième Semaine de la Mode Petjoy à Shanghai, où les animaux et leurs propriétaires se sont pavanés sur leurs deux jambes et leurs quatre pattes